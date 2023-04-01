Экс-наместник Лавры не хотел одевать э-браслет по состоянию здоровья: "Мне дали бактериологическое оружие" (видео)

Митрополит УПЦ МП утверждал, что перенес 18 операций, уже семь месяцев принимает антибиотики, а сегодня в его голове обнаружили кисту.

После избрания экс-наместнику Лавры, митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) меры пресечения в виде домашнего ареста священнослужитель заявил, что ему нельзя одевать электронный браслет слежения из-за проблем со здоровьем.

Об этом Павел заявлял в зале суда.

Священнослужитель жаловался, что у него на ногах "трескаются вены". Он также утверждал, что в 2012 году его отравили мышьяком и ртутью, и ему была проведена операция.

"Вторая операция была – удаление селезенки в (институте – ред.) Шалимова. У меня всех 18 операций. Третья операция была в 14-м году, когда мне дали бактериологическое оружие. Я семь месяцев принимал антибиотики и сегодня мне без медицинской помощи очень тяжело", – рассказал на заседании суда митрополит УПЦ МП, добавив, что сегодня в его голове обнаружили кисту.

В то же время, его адвокат утверждал, что Лебедь не отказывается выполнять постановление суда. Защитник подозреваемого предложил позвонить врачу, чтобы тот установил, что браслет на ногу митрополита надеть невозможно. Полиция согласилась получить заключение врача в виде справки.

Однако адвокат заявил, что уже слишком поздно, чтобы вызывать в суд врача. Поэтому Павел с защитником со временем согласились на браслет.

"Сказали – если я не получу браслет, посадят в тюрьму", – посетовал экс-наместник Лавры.

"Мы не хотим, чтобы у стороны обвинения были какие-то рычаги для того, чтобы ухудшить положение нашего клиента. Поэтому приняли такое решение, что все-таки наш подзащитный, вредя даже своему здоровью, наденет этот браслет", – заявил адвокат.

Скриншот с видео

Момент одевания браслета на ногу Лебедя запечатлен на видео. В процессе митрополит жалуется, что его "могут судороги брать".

"Благословлял всех президентов на выборы, молился, а сегодня удостоили меня такой великой чести. Очень-очень всем "благодарен". Плакать не стану – уже выплакал все. Но молюсь, чтобы Господь послал им разум", – сказал Павел после одевания браслета.

Напомним, 1 апреля в Киеве суд избрал митрополиту Павлу меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста по подозрению в разжигании религиозной розни, оправдывании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины.

Отметим, что перед этим СБУ выложила в Сеть аудиозапись разговоров экс-наместника Лавры, в которых тот радовался оккупации Херсона, а российское вторжение называл "войной Америки и России до последнего украинца".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.