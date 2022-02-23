Экс-нардеп и соучредитель одной из крупнейших ИТ-компаний в Украине Скрыпник внезапно умер: что известно

Экс-нардеп и соучредитель одной из крупнейших ИТ-компаний в Украине Скрыпник внезапно умер: что известно

Скрыпнику было 57 лет.

В среду, 23 февраля, умер Алексей Скрыпник, общественный деятель, ученый, соучредитель одной из крупнейших украинских ИТ-компаний ELEKS, бывший народный депутат. Политик скончался на 58-м году жизни.

Трагическое известие сообщил мэр Львова Андрей Садовый, который также выразил соболезнования в связи со смертью Скрыпника.

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"Ужасная новость. Только что сообщили о смерти нашего друга, львовянина Алексея Скрыпника. Большая потеря для нашей громады и Украины. Соболезнования родным и близким. Светлая память", — написал Андрей Садовый в Facebook.

Глава правления "Национальной образовательной ассоциации" и экс-коллега Скрыпника Виктория Войцицкая уточнила, что причиной смерти политика стал тромб. У Алексея Скрыпника осталось четверо сыновей.

"Боже, какая трагедия! Мы только недавно общались. Не могу поверить... Какая огромная потеря для всех нас, страны, и семьи, и детей", — говорится в ее сообщении в Facebook.

В Украинском институте будущего, соучредителем которого был Скрыпник, также выразили соболезнования родным Алексея.

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"С грустью сообщаем, что сегодня ушел из жизни Алексей Скрыпник... Алексей Алексеевич был честным человеком, талантливым деятелем и настоящим патриотом, который до последнего верил в нашу страну. Это большая потеря для нас и для всей Украины. Вечная память… " – сказано в сообщении.

К слову, последний пост политика в соцсети Facebook был сделан сегодня около 16 часов. Публикация посвящена пожертвованию в благотворительный фонд "Вернись живым", который помогает ВСУ.

Известно, что Алексей Скрыпник родился 8 марта 1964 года во Львове. Он был нардепом восьмого созыва Рады, заместителем председателя постоянной делегации в парламентской ассамблее НАТО, членом украинской части Межпарламентского совета Украина-НАТО.

В 1991 году вместе со своими родителями основал ELEKS Software – одну из первых ИТ-компаний в Украине. В настоящее время в ее состав входят офисы во Львове, Киеве, Ивано-Франковске, Тернополе, а также в Польше, кроме того, есть представительства в США и Великобритании.

Скрыпник пытался помогать украинской армии. Развивал проект создания беспилотной техники, был советником главы "Укроборонпрома" Глеба Гусева.

Напомним, ранее ушел из жизни украинский скульптор Николай Головань, который в Луцке превратил свой частный дом и двор в одну из главных архитектурных достопримечательностей города.

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