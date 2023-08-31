Экс-нардеп Кириленко сравнил женщин-полицейских с проститутками: как отреагировали украинцы

Экс-нардеп Павел Кириленко оскандалился сексистским заявлением о патрульной из Днепра, пострадавшей в результате потасовки с нарушителем, которого застрелил коп.

В соцсетях 31 августа разгорелся очередной скандал вокруг стрельбы в Днепре. Экс-нардеп Павел Кириленко заявил, что женщинам в полиции якобы нечего делать, мол, они там нужны только для того, чтобы мужчины-копы "не пользовались услугами проституток во время работы".

Украинцы не смогли обойти дерзкие заявления бывшего депутата, поэтому в Сети разгорелся настоящий скандал.

Так, журналистка Марго Гонтарь назвала заявление Кириленко "цирком", а самого экс-нардепа "патриархальной маминой черешней".

"Одно дело иметь мнение, где там место женщины. У меня тоже много мыслей, где место этому Павлу. Другое — публично утверждать, что у женщин нет мозга, и они не имеют ничего ценного добавить к обществу, чем готовить, рожать, развлекать и быть проституткой", — написала она.

Журналистка удивляется, сказал бы Кириленко своей дочери то же, что ее место в жизни "рожать и готовить, или развлекать мужчин и быть проституткой".

"Депутат вероятно, забыл, что не только наличие яиц делает мужчину мужчиной. Где-то выше по туловищу должны быть и мозги. Только так работает эта формула. А без второй составляющей (т.е. без мозгов) ты просто яйценосец", – пишет пользователь Таня Пьянкова.

В свою очередь директор MacPaw Foundation Анна Манухина отмечает, что профессия женщина должна подчеркивать ее способности и навыки, а не "женственность", как заявил экс-депутат.

"И казалось бы, у нас есть женщины сварщицы (это о соединении между материалами при их нагревании, а не о картофеле в кастрюле) есть женщины водители, даже дальнобойщики, пилоты, политики, журналисты, военные, медики, военные медики, ученые. Абсолютно безразлично какой пол ты имеешь, если ты профессионал в своем деле. Но Кириленко в 2023 году, видит женщину только как развлечение. Надеюсь, что его однопартийцы, когда им было ну очень скучно, также использовали Кириленко в качестве проститутки", - написала она.

Пользователь Ольга Панченко из Мелитополя напомнила, что с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину в ряды ВСУ по собственному желанию мобилизовались более 11 тысяч женщин.

"11 тысяч женщин. Сознательно. Пошли воевать. А павлик — нет. Павел Кириленко, до появления соцсетей только твоя мама знала, что ты козел", — написала украинка.

Медийница Лидия Гужва также возмущается тем, что такое скандальное заявление сделал бывший народный депутат – тот, кто в Украине создавал законы.

"И какая должна быть у женщины мотивация что-то делать для этого общества? Например, вернуться из-за границы, или родить ребенка, чтобы и она когда-нибудь это услышала в свой адрес?" – написала она.

В то же время правозащитница и юрист Лариса Денисенко в комментарии "УП. Жизнь" заявила, что слова политика могут иметь правовые последствия, в том числе административную ответственность. По ее словам, сводить роль женщин в полиции к проституткам, обесценивать и наступать на достоинство является сексизмом и дискриминацией.

"Полицейские находятся на первой волне стабилизирующих мер на освобожденных временно оккупированных территориях. Полицейские принимают заявления от уцелевших после военных преступлений. Полицейские обеспечивают правопорядок во время чрезвычайно тяжело, это – и мужчины, и женщины", – подчеркнула Денисенко.

Она добавила, что большинство однопартийцев Кириленко сейчас на фронте.

"Но есть лица, имеющие возможность обеспеченную сестрами и собратьями рассуждать о роли женщины в социуме, роли женщины в полиции, и сводить роль женщины-полицейской к проститутке. Политика также такая сомнительная сфера, где полагаться на женщину можно разве в постели – если идти по его логике", – говорит юрист.

Напомним, бывший нардеп от "Свободы" Павел Кириленко 31 августа оскандалился в соцсетях своим комментарием о смертельной стрельбе в Днепре. Он заявил, что женщине нечего делать в полиции и назвал "дегенератками" Клару Цеткин и Розу Люксембург — женщин, боровшихся за полные политические, экономические и социальные права женщин в мире.

Кроме того, Кириленко предложил вернуть "ментов времен кучмы-януковича", мол, тогда преступности станет меньше, а справедливости больше.

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