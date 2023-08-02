Экс-нардеп Логвинский объявлен в розыск: подозревают в завладении 54 млн грн из госбюджета

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего народного депутата Георгия Логвинского, подозреваемого в выводе 54 млн грн из госбюджета через компанию "Золотой Мандарин Ойл".

Об этом стало известно из объявления на сайте НАБУ.

По версии следствия, экс-нардеп от "Народного фронта" на протяжении 2013-2016 годов разработал и реализовал схему по завладению 54 млн грн из госбюджета, путем введения в заблуждение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по спору между ООО "Золотой Мандарин Ойл" и ПАО "Киевэнерго".

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Ранее в НАБУ сообщили, что в сентябре 2013 года представитель "Мандарина" направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из госбюджета 54,179 млн грн как невыплаченной ПАО "Киевэнерго" задолженности по решению суда, которое якобы с 2009 года органами исполнительной службы не исполнялось.

Как выяснили детективы НАБУ, на момент обращения в ЕСПЧ ООО "Золотой Мандарин Ойл" не принимало меры, направленные на взыскание указанной задолженности, поскольку все его имущество и счета были арестованы для целей обеспечения выполнения обязательств по долгам перед государственным АО "Родовид Банк" ” на сумму более 70 млн грн, а директор этого предприятия был привлечен к уголовной ответственности за мошенничество с финансовыми ресурсами.

Как считает следствие, бывший нардеп договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора и фактически признал вину государства. На основании этой декларации в пользу подконтрольного экс-нардепу предприятия было повторно перечислено 54,179 млн. грн. из государственного бюджета. Указанные денежные средства с использованием услуг конвертационных центров были легализованы.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в июне 2017 года, а в январе 2020 сообщили о подозрении шестерым участникам схемы. Логвинский стал седьмым. Подозрение ему сообщили заочно, поскольку экс-нардеп уехал из Украины. По делу он проходит как организатор преступления.

Действия бывшего нардепа квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание средств) УКУ.

Напомним, ранее СБУ задержала на взятке нардепа из фракции пятого президента Украины Петра Порошенко Сергея Алексеева. Нардеп требовал от иностранца $50 тысяч, обещая "отмазать" его от экстрадиции и содействовать в получении статуса беженца.

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