Бывший нардеп Деркач присвоил заповедные земли Конча-Заспы / © Офис Генерального прокурора

Реклама

Экс-нардеп-предатель Андрей Деркач, ныне являющийся сенатором РФ, организовал незаконный захват 23 заповедных участков в Конча-Заспе. Примерная стоимость земель лесного фонда на момент совершения преступления составила более 595 млн грн.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Что известно о захвате земель Деркачем

По словам генпрокурора, махинация началась еще в 2010 году.

Реклама

«Для их присвоения парламентарий-предатель использовал свое тогдашнее влияние и вступил в сговор с тогдашним председателем Обуховской районной государственной администрации и начальником одного из Управлений местного Госкомзема», — отметил Руслан Кравченко.

Следствие установило, что заповедные территории фактически принадлежали городу Киеву. Однако участники сделки оформили документы так, будто земля расположена в пределах Обуховского района. Это позволило, в то время, главе местной РГА незаконно передать участки в частную собственность, обойдя Киевский городской совет.

Для реализации плана Деркач привлек 23 подставных лица из своего персонала — водителей и охранников. На них оформили акты якобы для крестьянского хозяйства. В течение следующих восьми лет заповедную землю легализовали из-за серии фиктивных перепродаж, пока ее владельцами не стали люди, аффилированные с экснардепом и чиновниками РГА.

Задержание и международный розыск

Правоохранители задержали бывшего председателя Обуховской РГА. Ему уже доложено о подозрении. Сам Андрей Деркач и еще один фигурант дела находятся за границей, поэтому подозрения им объявлены заочно.

Реклама

«Осуществляются меры по их объявлению в международный розыск», — отметил Руслан Кравченко.

Кроме земельных махинаций, Андрей Деркач также проходит по делам о государственной измене и незаконном обогащении. В настоящее время в суд поданы ходатайство об аресте имущества всех подозреваемых. Досудебное расследование продолжается.

