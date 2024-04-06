Экс-нардеп-регионал с сообщниками продавал в Россию комплектующие для ВПК: что ему угрожает

Экснардепу-регионалу, который с сообщниками продавал в Россию комплектующие для ВПК, грозит до 13 лет лишения свободы.

Об этом сообщает ДБР.

По данным ЭП, речь идет о народном депутате 3-го и 4-го созыва Григории Дашутине.

Как отметили в ДБР, подозреваемый вместе с "дельцами" предстал в страну-агрессорку продукции по меньшей мере более чем на 160 млн грн.

" В июне 2023 года работники Бюро задержали владельцев и топменеджмент концерна, который снабжал продукцией российский ВПК даже после вторжения. Среди них — организатор преступной схемы, бывший народный депутат, член Партии Регионов. Деятельность самого концерна была заблокирована в ноябре 2022 года", в сообщении.

Также читайте На оккупированной части Херсонщины взвился флаг Украины – видео

Во время обыска у экснардепа изъяли книги, превозносящие Россию и пропагандирующие ее имперские нарративы, российские знаки отличия и даже комсомольский значок, который заботливо хранился среди ценных вещей.

"Это — одна из самых масштабных реализаций ДБР в ряде других успешных операций по этому направлению.

Промышленно-инновационная группа компаний семьи бывшего народного депутата Украины с 2014 года снабжала госпредприятия РФ высокоэффективными узлами, агрегатами, деталями пневматического оборудования", — говорится в сообщении.

Концерн занимал второе место в поставке товаров для российских компаний, экспортируя 95% производимой в Украину продукции.

Также читайте В Воздушных силах показали момент сбития российского беспилотника ночью: видео

В состав преступной организации вошли не менее 11 человек, среди менеджмента промышленно-инновационной группы компаний и граждан российской федерации, которым сообщено о подозрении в создании преступной организации и пособничестве государству-агрессору (ст. 255, ст. 111-2 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание – лишение свободы до 13 лет лишения свободы.

Относительно 4 фигурантов материалы выделены в отдельное производство.

" О 7 подозреваемых, процессуальный руководитель признал собранные в ходе досудебного расследования доказательства достаточными для окончания досудебного расследования и предоставил следственному поручение для уведомления подозреваемых и защитников о завершении досудебного расследования и предоставлении доступа к материалам дела", — добавили в ДБР.

Ранее мы сообщали, Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований проводят обыски у бывшего депутата от запрещенного в Украине ОПЗЖ по делу об отмывании более 500 млн. грн.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.