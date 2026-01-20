Экс-нардеп "трудоустроился" ради бронирования, а потом сбежал за границу (фото)

На Закарпатье экс-нардеп и его сообщник подозреваются в создании схемы фиктивного бронирования / © закарпатская областная прокуратура

В Закарпатской области разоблачена схема фиктивного трудоустройства бывшего народного депутата от запрещенной в Украине партии для получения бронирования от мобилизации. Экс-нардеп сбежал в ЕС под видом командировки, прихватив с собой почти 700 тыс. грн незаконной зарплаты.

Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура.

Следствие установило, что руководитель предприятия критической инфраструктуры организовал фиктивное бронирование для бывшего нардепа от запрещенной партии. Политика в июне 2022 года формально оформили на должность начальника юридического отдела.

Директор предприятия обеспечил ему первую отсрочку от мобилизации, а в течение 2024 — 2025 годов неоднократно подписывал документы для дальнейшего бронирования, вплоть до момента увольнения.

Летом 2025 года бывший депутат выехал за границу, оформив это как служебную командировку, после чего в Украину не вернулся. По оперативной информации, сейчас он проживает в одной из стран ЕС и, кроме украинского, имеет паспорт другого государства.

За период формального трудоустройства политик получил около 700 тыс. грн зарплаты, хотя фактически своих служебных обязанностей не выполнял. Из этой суммы более 120 тыс. грн было начислено как командировочные расходы, более 70 тыс. — за время отпусков, почти 90 тыс. — больничные и другие выплаты.

В зависимости от содеянного руководителю предприятия и экс-нардепу инкриминируют:

Присвоение и растрату средств в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, совершенную в условиях военного положения.

Директору дополнительно сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Во время обыска у бывшего парламентария правоохранители обнаружили боевое огнестрельное оружие и боеприпасы, которые он хранил без разрешения. За это фигуранту дополнительно инкриминируют незаконное хранение оружия и патронов.

Ходатайство о сообщении о подозрении политику прокуратура направила в компетентные органы иностранного государства, чтобы вручить это подозрение в порядке международного сотрудничества.

К слову, в Сумах к трем годам тюрьмы приговорили директора предприятия, который пытался избежать мобилизации с помощью фиктивного волонтерства. Мужчина игнорировал «боевую повестку», утверждая, что благотворительный фонд обещал решить вопрос с ТЦК, а впоследствии даже оформил официальное бронирование. Однако суд постановил, что статус волонтера и бронь, полученные уже после совершения правонарушения, не освобождают от ответственности за уклонение от службы.