Экс-нардеп утверждает, что военкомы стреляли в парня на Закарпатье: ответ ТЦК

Ответ ТЦК несколько запутан. В пресс-службе уверяют, что "указанная информация не имеет под собой никаких оснований". Но в то же время признают, что "данное лицо отказалось предоставлять военно-учетные документы".

На Закарпатье работники ТЦК якобы применяли оружие, задерживая мужчину на блокпосте.

Об этом заявил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

По его словам, инцидент произошел в селе Выдричка Раховского района Закарпатской области.

Мосийчук утверждает, что мужчину остановили на блокпосту для проверки документов. После проверки военкомы якобы заявили, что он поедет с ними. Мужчина отказался.

"Они вызвали подкрепление, приехало еще пять человек, в военной форме, не местные, начали парня крутить и запихивать в бусик, говорили что везут его в Мукачево. Он вырвался, начал от них бежать, по нему открыли стрельбу, человек получил ранение в руку, и в ногу", – утверждает экс-нардеп.

По его словам, у парня, которого пытались задержать, в прошлом году погиб на войне младший брат Николай Кудрич. И на основании этого он имеет отсрочку от мобилизации, о чем и заявил военкомам на блокпоста.

В открытых источниках отмечено, что Николай Иванович Кудрич погиб 14.09.2022 г. во время выполнения боевых действий в Сумской области. Он был военнослужащим 69-го отдельного батальона 101-й отдельной бригады Закарпатья ТрО ВСУ.

"Потом отец (парня, которого пытались задержать. – Ред.) поехал в Раховский ТЦК. Начальник на рабочем городе был в нетрезвом состоянии, и в грубой форме общения интересовался кто им предоставил те документы на отсрочку", – говорится в посте Мосийчука.

Также Мосийчук опубликовал видео якобы с места инцидента. За кадром говорит мужчина, представившийся отцом Антона Кудрича, "которого остановили на блокпосте, избили и стреляли".

"Он убежал в лес и теперь мы его не годны найти. Сказал, что ему плохо, потому что эти все люди на блокпоста стреляли за ним. У него есть увольнения, а сказали, что он — в розыске", — говорит на видео мужчина с характерным закарпатским диалектом.

@igor_mosiichuk ВНИМАНИЕ! РЕПОСТ! ‍♂️‍♂️Закарпатье. Работники ТЦК устроили охоту со стрельбой и ранили парня чей брат в прошлом году погиб на фронте! ♬ оригинальный звук — Игорь Мосийчук

Что говорят в Закарпатском ТЦК

"В сети Интернет появилась ложная информация, утверждающая участие представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки Закарпатской области в инциденте, связанном со стрельбой.

Официально утверждаем, что указанная информация не имеет под собой никаких оснований. Представители ТЦК не имеют никакой связи с задержанием указанного лица, и, что еще важнее, они не совершали никаких противозаконных действий", – говорится в сообщении ТЦК.

Закарпатский ТЦК уверяет, что в своей работе военкомы руководствуются исключительно требованиями законодательства Украины и тщательно соблюдают эти нормы.

В то же время, судя по заявлению, можно сделать вывод, что какая-то конфликтная ситуация с этим парнем все же была, потому что ТЦК признает, что:

"во время общения данное лицо отказалось предоставлять военно-учетные документы, соответственно подтверждения права на отсрочку не было".

Также пресс-служба поспешила опровергнуть заявление, что якобы руководитель Раховского ТЦК был пьян на рабочем месте.

"Негативная информация также распространяется относительно начальника Раховского РТЦК и СП. Отмечаем, что руководитель Раховского РТЦК и СП не находился в состоянии алкогольного опьянения, о чем есть документальное подтверждение.

Хотим подчеркнуть, что эта клевета является преступной попыткой дискредитировать работу территориальных центров, подорвать мобилизационные усилия и оборонную способность Украины", – отметили в пресс-службе.

В завершение Закарпатский ТЦК призвал всех украинцев к информационной гигиене и не доверять непроверенной информации, распространяющейся в сети.