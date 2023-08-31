Экс-нардеп вляпался в громкий скандал после заявления относительно патрульной из Днепра

Сегодня, 31 августа, в соцсетях разгорелся очередной скандал вокруг стрельбы в Днепре. Экс-нардеп Павел Кириленко заявил, что женщинам "нечего делать в экипаже полиции", а лучше заниматься профессиями, которые "могут раскрыть женственность".

Об этом он написал в своем Facebook.

Кириленко начал с упреков, что, мол, со времен реформы МВД, принятие закона "О Национальной полиции" и создание патрульной полиции количество ДТП и преступлений в Украине якобы не уменьшилось, а наоборот росло.

"Если раньше менты в Украине боялись любой огласки своих злоупотреблений и радикализованного общества, то после 2015 года из патрульной полиции новые лево-либеральные власти сделали по сути "священную корову" со значительно большими полномочиями. Теперь оказывается полиция не может быть преступным органом, потому что же она обновилась в результате Майдана, подвергать сомнению действия которого — это уже государственное преступление", — заявил экс-нардеп.

Кириленко утверждает, что вся структура украинской власти, в частности, правоохранительные органы, были перестроены после "Революції Гідності" "по левацкому дегенеративному мировоззрению". Так, дегенератками экс-нардеп назвал Клару Цеткин и Розу Люксембург — женщин, которые боролись за полные политические, экономические и социальные права женщин в мире.

"Ну на какого лысого в экипаже полиции теперь должны быть женщины? Не буду рассказывать, что место женщины — Kinder, Küche, Kirche (Дети, кухня, церковь – ред.). Есть действительно занятия и профессии где женщина может себя раскрыть или подчеркнуть свою женственность. Но какова такая эффективность и польза от женщины в патрульном экипаже полиции? Чтобы ее напарнику не было грустно и не нужно было пользоваться услугами проституток во время работы?" – дерзко заявил Кириленко.

Он убежден, что правоохранитель из Днепра, которого Кириленко назвал "недоумком", открыл огонь только потому, что "не хотел опозориться в глазах своей эмансипированной напарницы", которая "для него в глубине подсознания будет всегда оставаться женщиной".

Кто такой Павел Кириленко

Следует отметить, что Павел Кириленко — бывший народный депутат от "Свободы" в ВР 7 созыва. Был избран в 2012 году при правлении Виктора Януковича, Николая Азарова и других пророссийских политиков. Очевидно, именно эти депутатские воспоминания спровоцировали экс-посадовца на фразу в своем посте: "Верните ментов времен кучмы-януковича и преступности станет в разы меньше, а справедливости больше".

Напомним, патрульную из Днепра после драки с мужчиной, которого застрелил полицейский, получила переломы костей лица. После удара она потеряла сознание, а сейчас находится в больнице.

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