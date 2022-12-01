Экс-нардепа от ОПЗЖ разоблачили в махинациях с жильем на 700 тысяч гривен

В четверг, 1 декабря, детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП сообщили народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в незаконном получении более 700 тысяч гривен компенсации за жилье.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Следствием установлено, что народный депутат Украины с апреля 2015 по декабрь 2018 года незаконно получал из бюджета Аппарата Верховной Рады Украины компенсацию за аренду жилья, которую назначали народным избранникам, которые не имели собственного жилья в столице.

"Подозреваемый нардеп владел квартирой на Печерске в Киеве, поэтому законных оснований для получения компенсаций не имел. Однако этот факт от Аппарата ВР он скрыл. Средства получал на карту. В общей сложности – 700,28 тыс. грн. Отказался от получения только после выхода резонансного расследования журналистов о незаконных выплатах", — говорится в сообщении.



Имя подозреваемого в пресс-службе НАБУ не сообщили.



В то же время в антикоррупционном бюро напомнили, что по семи делам в отношении бывших народных депутатов расследование уже завершено, обвинительные акты направлены в ВАКС. Высший Антикоррупционный суд принял решение относительно шести нардепов.

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"Один обвинительный приговор — в отношении бывшего нардепа Руслана Сольвара — вступил в законную силу, его приговорили к 3 годам лишения свободы. Еще два экс-нардепа — Александр Черненко и Александр Пресман — пошли на соглашение с обвинением и получили три года лишения свободы с соответствующим испытательным сроком, также они добровольно возместили 580 тыс. грн и 929 тыс. грн соответственно. В целом, нардепы после начала расследований детективами НАБУ вернули в бюджет более 4,24 млн грн. Еще в двух уголовных производствах (по подозрению двух экс-нардепов) досудебное расследование продолжается", — говорится в сообщении.

Напомним, глава Счетной палаты Валерий Пацкан подал в отставку после того, как НАБУ объявило ему о подозрении по поводу незаконного получения компенсации за жилье.

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