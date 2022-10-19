Экс-нардепу сообщили о подозрении за попытку подкупа мэра Днепра Филатова

Бывшему народному депутату Украины и экс-топ-чиновнику государственной компании "Укрбуд" сообщили о подозрении. Его разоблачили на попытке подкупа городского головы Днепра Бориса Филатова. По данным СМИ, речь идет о Максиме Микитасе.

Об этом 19 октября сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

По данным следствия, экс-нардеп в октябре 2022 года предложил Филатову рекордную сумму неправомерной выгоды – 22 млн евро. За такую сумму подозреваемый просил заключения с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса.

Средства обещал предоставлять частями на протяжении действия проекта – до 2027 года. "Лояльность" Филатова экс-нардеп оценил в 10% от стоимости проекта (220 млн евро). Финансирование по проекту осуществляется на средства кредита Европейского банка реконструкции и развития.

Стоит отметить, что подозреваемый также является обвиняемым в другом деле, расследованном НАБУ и САП, по факту завладения 81 млн грн средств Национальной гвардии. Дело слушается в суде.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал дело о попытке его подкупа за 22 млн евро со стороны бывшего народного депутата и застройщика. Он рассказал, что "вытаращил глаза от такой наглости, а затем утопал в НАБУ, как этого прямо требует от чиновников закон "О предотвращении коррупции".

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