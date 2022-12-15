Экс-полицейскому Донбасса инкриминируют госизмену: "работал" в "народной милиции "ДНР"

С апреля по июль подозреваемый предал присяге работника правоохранительного органа Украины.

Правоохранители заочно сообщили о подозрении в госизмене экс-участковому инспектору патрульной полиции в Краматорске и Славянске. Он изменил присяге и сотрудничал с оккупантами РФ.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следствие установило, что с апреля по июль 2022-го подозреваемый находился в оккупированном Лимане. Он добровольно согласился сотрудничать врагом и занял псевдодолжность в так называемой "народной милиции "ДНР".

Экс-правохранитель доставлял задержанных и арестованных гражданских из помещения захваченного здания отдела полиции №3 Краматорского райуправления в места принудительных работ. Люди должны собирать тела погибших военных и мирных жителей на территории города.

Сторонники путинских войск инкриминируют совершение государственной измены в условиях вооруженного конфликта.

Напомним, в Краматорске разоблачили российского агента, который "сдавал" оккупантам позиции ВСУ и ожидал прихода "освободителей". Предатель собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на восточном фронте, в частности – о боевых позициях ВСУ и Нацгвардии в Краматорском районе.

Читайте также: