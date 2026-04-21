- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2753
- Время на прочтение
- 2 мин
Экс-председатель патрульной полиции Жуков получил новую должность после теракта в Киеве: Клименко рассказал детали
Решение озвучил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Бывший руководитель патрульной полиции Евгений Жуков станет советником главы Национальной полиции.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в ходе встречи с журналистами.
По словам министра, Жуков будет отвечать, в частности, за «вовлеченность полиции в войну».
«Я его уважаю лично, очень уважаю […] Но морально состоять в должности […] в то время, когда двое полицейских допустят ошибку, большую ошибку во время выполнения своей основной полицейской функции, которая отразилась на устойчивости всей правоохранительной системы, сложно», — подчеркнул Клименко.
Что предшествовало
Напомним, 18 апреля произошел теракт в Киеве. Во время того, как стрелок уходил и расстреливал людей, сотрудники полиции скрылись вместо того, чтобы спасать людей. После этой ситуации в соцсетях появилось видео, как полицейские убегают от стрелка и покидают гражданского человека под огнем.
В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил неизбежность ответственности для сбежавших с места расстрела сотрудников полиции.
Известно, что на период проверки и проведения служебного расследования сотрудников полиции отстранили от выполнения служебных обязанностей.
Впоследствии им объявили подозрение из-за их побега.
К слову, 19 апреля начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал рапорт об отставке.
По его словам, причиной стали действия патрульных во время теракта в Киеве 18 апреля, которые он назвал непрофессиональными и недостойными. Жуков заявил, что полицейские плохо сориентировались и оставили раненых гражданских в опасности.
«Я как боевой офицер принял решение подать рапорт на увольнение с должности. Я думаю, так будет справедливо», — отметил он.