Экс-премьер Израиля заявил, что Путин лично пообещал ему не убивать Зеленского

По словам бывшего премьер-министра Израиля, весной он летал в Москву, чтобы выступить посредником между РФ и Украиной.

Бывший глава правительства Израиля Нафтали Беннет заявил, что Владимир Путин лично пообещал ему не убивать президента Украины Владимира Зеленского. Этот разговор состоялся между ними 5 марта в Москве, куда Беннет прилетел, чтобы выступить посредником между РФ и Украиной.

Об этом бывший премьер-министр Израиля рассказал в интервью каналу Хадашот 12, пишет The Jerusalem Post.

Так, по его словам, во время встречи в Москве Путин лично пообещал ему не убивать президента Украины Владимира Зеленского.

"Во время встречи Путин пошел на две большие уступки. Он отказался от демилитаризации, денацификации Украины и устранения Зеленского. Это самое ценное – жизнь лидера. Я знал, что Зеленскому в бункере угрожает опасность, и что они не знали о его местонахождении. В какой-то момент я сказал Путину: "Слушай, а как насчет этой истории? Ты собираешься его убивать?". И он сказал: "Я не буду убивать Зеленского", — рассказал Беннет.

После этого, направляясь в аэропорт из Кремля, Нафтали Беннет позвонил по телефону Зеленскому, чтобы сообщить, что ему не угрожает смерть.

Через два часа Зеленский якобы записал видео из своего кабинета (до этого он будто бы находился в бункере), заявляя, что не боится.

Беннет заявил, что все контакты, которые он сделал в качестве посредника, согласовывалось с США.

Покушения на Владимира Зеленского

По данным издания The Independent, Президент Украины Владимир Зеленский с начала полномасштабного наступления испытал более 12 отдельных покушений на его жизнь, которые готовили российские войска.

В мае 2022 года Владимир Зеленский рассказал в интервью австралийскому каналу Nine Network, что к тому моменту уже удалось сорвать по меньшей мере 10 покушений на его жизнь, которые готовили россияне.

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