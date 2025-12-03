Экс-премьера Азарова приговорили к 15 годам: ключевые детали приговора

Николай Азаров

Печерский районный суд Киева признал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова виновным в государственной измене и действиях, направленных на насильственное изменение конституционного строя.

Об этом говорится в приговоре суда за 2 декабря.

Согласно приговору суда, назначено наказание 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Этот приговор заочный, поскольку осужденный скрывается на территории Российской Федерации.

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт по отношению к Азарову и его помощнице еще в марте 2024 года. Экспремьеру инкриминировали:

Государственную измену.

Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Призывы к свержению конституционного строя.

Оправдание вооруженной злости РФ против Украины.

По данным следствия Николай Азаров активно использовал свой Telegram-канал для распространения российской пропаганды. Также следствие установило, что в информационно-подрывной деятельности Азарову помогали две гражданки Украины. Это были действующая (на момент разоблачения) и бывшая сотрудница Шевченковской райгосадминистрации Киева, которая готовила, редактировала и направляла провокационные тексты кураторам для дальнейших публикаций.

Что известно о Николае Азарове?

Николай Азаров вошел в историю Украины как глава правительства в период президентства Виктора Януковича. Его политическое влияние было неразрывно связано с «Партией регионов» и активным продвижением пророссийского внешнеполитического курса.

Ключевым моментом, изменившим ход украинской истории, стало решение его Кабинета Министров в 2013 году приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Этот шаг стал прямым катализатором начала Революции Достоинства.

Во время массовых протестов Азаров открыто выступал с позиций дискредитации активистов, а также был сторонником принятия так называемых «диктаторских законов» 16 января 2014 года, существенно ограничивших гражданские свободы.

После отстранения от власти Виктора Януковича Николай Азаров также выехал в Российскую Федерацию, где с тех пор и скрывается, избегая ответственности перед украинским правосудием.

Кроме этого, ранее сообщалось, по данным следствия, Азаров в 2010 году принял решение о продлении пребывания Черноморского флота в Крыму, что в 2014 году привело к оккупации украинского полуострова.

Также ранее Николай Азаров подал иск в Окружной административный суд города Киева по поводу действий Службы безопасности Украины и Совета нацбезопасности и обороны. Он считает, что санкции против него должны быть отменены.

Ранее сообщалось, что журналисты узнали, кто сейчас живет в роскошных имениях Азарова, Пшонки и Захарченко.