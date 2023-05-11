Экс-президент "Мотор Сичи" Богуслаев просит обменять его в Россию: что об этом говорят в СНБО

Богуслаев своей просьбой обменять его в РФ подтвердил, что он – российский агент, считает Данилов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключает, что бывший президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслав, подозреваемый в госизмене, может быть внесен в списки на обмен в страну-агрессору РФ.

Об этом Данилов сказал во время телемарафона в четверг, 11 мая.

Чиновник подчеркнул, что Богуслаев, который просит Украину обменять его в Россию, подтвердил, что он – агент враждебной страны. Также Данилов добавил, что Украина совершила большую ошибку, когда в начале независимости не расформировала КГБ.

"Мы занимаемся возвращением наших граждан, для нас жизнь нашего гражданина является высокой ценностью. Потому что, если такое решение (обмен Богуслаева – ред.) будет приниматься, это будет только в пользу нашей страны ", — отметил он.

Богуслаев просится в Россию

Напомним, вечером 10 мая в СМИ появился документ, в котором бывший президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев попросил включить его в список лиц, которые могут быть отправлены на обмен в Россию. Это письмо было направлено на имя руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Офису президента Михаил Подоляк, комментируя возможный обмен Богуслаева, ответил, что не может исключать такой вариант. Также обмен Богуслаева не исключает глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. По его словам, бывший президент "Мотор Сичи" должен дать все необходимые показания, а уже потом "станет качественным обменным фондом".

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