Экс-работницу МВД Украины, руководившую обстрелами позиций ВСУ, приговорили к 12 годам тюрьмы

Из-за приказов женщины погибли многие. Сейчас она прячется в ОРДЛО.
Шевченковский районный суд города Черновцы заочно приговорил к 12 годам лишения свободы командир артиллерийского дивизиона "ДНР", бывшую работницу Министерства внутренних дел. Женщина отдавала приказы обстреливать украинские позиции.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным следствия, женщина — уроженка Донецка с позывным "Корсом". В 2014 году присоединилась к незаконному вооруженному формированию "3-я отдельная мотострелковая бригада "Беркут", созданного на основе так называемой "группы Безлера". С тех пор и поныне бывшая сотрудница органов МВД Украины активно участвует в террористической деятельности. Информируют, что специальное обучение военному делу она прошла в РФ.
"На должности командира артиллерийского дивизиона, находясь в звании "полковник войск ДНР", она непосредственно руководила обстрелами позиций военнослужащих Вооруженных Сил Украины и добровольческих военных формирований реактивными системами залпового огня БМ-21 "ГРАД" вблизи населенных пунктов Игорь, Авдеевка Донецкой области, что привело к массовой гибели людей", – говорится в материале СБУ.
Суд признал экс-работницу МВД Украины виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Отмечается, что женщина скрывается от украинского правосудия на временно неподконтрольной территории Донецкой области, она находится в розыске.
Ранее сообщалось, что в Чехии приговорен к 21 году лишения свободы 49-летний гражданин Чехии Мартин Сукуп, который воевал на востоке Украины на стороне пророссийских наемников.
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