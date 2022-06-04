Экс-речница Зеленского Юлия Мендель вышла замуж и показала фото с росписи

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель поделилась с поклонниками радостной новостью.

Так, экс-речница президента Украины Владимира Зеленского, журналистка Юлия Мендель вышла замуж.

Сегодня, 4 июня, Мендель расписалась со своим избранником, украинским экономистом, бывшим первым замминистра экономики Украины Павлом Кухтой. Фотографии с росписи новобрачных появились на странице программы "ЖВЛ" в Instagram:

Фото: instagram.com/zhvl_official

"Кто-то сказал, что четвертое число – к счастью. Праздновать будем после наступления мира. Но любовь важна ежеминутно. Люблю", — прокомментировала бракосочетание Мендель.

Фото: instagram.com/zhvl_official

Фото: instagram.com/zhvl_official

Отметим, что Павел сделал предложение Юлии сразу после того, как началась война. Кухта в конце марта ушел на фронт, где защищает Украину.

Между тем, не очень хорошо все в отношениях колумбийской певицы Шакиры и футболиста "Барселоны" и сборной Испании Жерара Пике. Артистка выступила с официальным заявлением, где сообщила, что после 12 лет гражданского брака покинула возлюбленного. Причиной стали измены Пике с матерью его одноклубника.

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