Экс-регионал и "антимайдановец" работает в Агентстве оборонных закупок: что говорят в Минобороны

Руководитель Агентства оборонных закупок Министерства обороны Марина Безрукова заверила, что в ближайшее время Дмитрий Волошенков будет уволен.

Экс-нардеп Партии регионов, которого в Сети называют участником "антимайдана" в Одессе, Дмитрий Волошенков устроился в Агентство оборонных закупок.

Об этом Волошенков написал на собственной Facebook-странице, которую, правда, после огласки заблокировал для посторонних читателей.

В частности, в одном из постов Волошенков рассказал об "углублении сотрудничества" с Администрацией оборонных материалов Швеции.

Что известно про Дмитрия Волошенкова

Дмитрий Волошенков был нардепом 5 созыва от Партии регионов. С 2010 года по март 2014 года Волошенков был заместителем председателя Одесской ОГА.

В Сети напомнили, что в 2014 году, когда поддерживаемые РФ сепаратисты хотели установить свою власть в Одессе, он был на их стороне.

Если вы думали, что хуже быть не может



Бывший среди лидеров «русской весны» в Одессе сейчас работает в оборонных закупках для Министерства обороны.



Он буквально стоял на сцене вместе с террористами, строил миф «жертвы 2 мая» и возглавлял городскую ячейку Партии Регионов pic.twitter.com/UPG61xOqgU — Денис Соколов (@denys_sokolov) April 17, 2024

Скриншот пропагандистской статьи за март 2014 года

В то время Волошенков был депутатом областного совета, а также возглавлял одесскую городскую организацию Партии регионов.

Дмитрий Волошенков в 2014 году на антиукраинском митинге в Одессе / Фото: Радио Свобода

В частности, на одном из опубликованных в Сети снимков Дмитрий Волошенков стоит справа, а возле него стоят:

А. Давыдченко — лидер сепаратистского движения Одессы, которого обменяли на наших защитников;

А. Васильев – пророссийский пропагандист, бежавший в РФ;

В. Кауров – провозгласил себе в марте 14 президентом Одесской народной республики, бежал в РФ;

Г. Тpуxaнов – нынешний глава Одессы, который теперь стоит на проукраинских позициях.

Фото: Фото из социальных сетей

В начале 2021 года Волошенков возглавил департамент европейской и евроатлантической интеграции Минстратегпрома. Его уволили через два дня, поскольку чиновник попал под действие закона о люстрации. Однако Одесский окружной административный суд восстановил его в должности.

Отметим, что отец Дмитрия Волошенкова – Борис Волошенков – отставной генерал СБУ. В 2005-2008 годах занимал должность начальника Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности.

После отставки с поста председателя ОГА Максима Марченко 15 марта 2023 Борис Волошенков стал исполняющим обязанности главы Одесской областной администрации и находился на этом посту и.о до назначения Олега Кипера 30 мая 2023 года.

Как отреагировали в Минобороны

Руководитель Агентства оборонных закупок Министерства обороны Украины Марина Безрукова заявила, что в ближайшее время Дмитрий Волошенков будет уволен. Она заверила, что не знала о его прошлом. Безрукова уточнила, что Волошенков пришел в Агентство еще до ее назначения в июне 2023 года как менеджер по внешнеэкономической деятельности.

"Сегодня также подано обращение в правоохранительные органы с запросом на его дополнительную проверку. Спасибо гражданскому обществу за четкие сигналы. Это для нас важно и мы к ним прислушиваемся", – сказала она.

В комментарии "Схемам" (Радио Свобода) Безрукова уточнила, что чиновник прошел полиграф.

"Я не знала о его бекграунде. В то же время я поинтересовалась результатами проверки Дмитрия Волошенкова. Он прошел полиграф, мне неизвестно, почему эти риски не были учтены. Согласно выводам, он не имел коррупционных рисков, он профессионально работает. Однако для меня недопустимо работать в команде с людьми, с которыми у нас разные ценности", – заявила глава Агентства оборонных закупок.

Что говорит сам Волошенков

Сам Волошенков подтвердил "Схемам", что прошел проверку на полиграфе. На вопрос об изменении политической позиции и решении работать в государственной структуре он не ответил.