Экс-руководителя Херсонского СИЗО и его заместителя будут судить за государственную измену: фото

Бывшиего руководителя Херсонского следственного изолятора и его заместителя, которые перешли на сторону врага и возглавили оккупационные органы, будут судить за государственную измену.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следствием установлено, что обвиняемые в ходе оккупации Херсона перешли на сторону врага. Они добровольно приступили к службе в оккупационном правоохранительном органе — так называемом "Управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области". Один из обвиняемых вступил в должность так называемого "помощника начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе", а другой стал "старшим оперуполномоченным".

Получив псевдодолжности, они действовали в нарушение международных правовых норм и стандартов обращения с заключенными. Угрожали и психологически давили на заключенных из-за нежелания получать российское гражданство или выполнять другие указания оккупантов.

Оба разоблачены и задержаны в Херсоне после освобождения города Вооруженными Силами Украины.

Сейчас они содержатся под стражей, где и будут ожидать приговора суда.

Напомним, работники СБУ совместно с ДБР разоблачили сотрудника одного из подразделений Службы безопасности в Запорожской области, собиравшего данные для российских спецслужб.

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