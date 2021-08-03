Экс-следователь заявил о наличии признаков, что к смерти Шишова могут быть причастны другие лица

Экс-следователь заявил о наличии признаков, что к смерти Шишова могут быть причастны другие лица

По словам Горбатюка, версия о причастности к гибели активиста спецслужб Беларуси может существовать.

Гибель главы общественной организации "Белорусский дом" Виталия Шишова имеет признаки умышленного убийства. Если смерть была насильственной, замаскировать ее под самоубийство очень сложно.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал Сергей Горбатюк, который возглавлял управление специальных расследований Генеральной прокуратуры с 2014-го года по 2019-й.

По его словам, в начале расследования, чтобы достичь результатов и установить истину, необходимо выяснить максимальное количество версий, их качественно отработать, и после этого можно манипулировать не догадками, а точной информацией.

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"Без сомнения, кроме самоубийства, отрабатывается версия о преднамеренном убийстве. Именно первоочередные следственные действия дадут понимание — есть признаки убийства или нет. В первую очередь, конечно, это и осмотр места происшествия, и судебно-медицинское исследование. Оно четко скажет, были ли посторонние люди, помогали ли этой смерти, или она наступила в результате самоубийства. Но на сегодня достаточно признаков того, что к этой смерти могут быть причастны другие лица ", — отметил он.

Кроме того, по словам Горбатюак, версия о причастности к гибели Шишова спецслужб Беларуси может существовать, учитывая появление недавно пленок, которые касались Шеремета — записи разговоров сотрудников КГБ, которые говорили, что надо в отношении него принять меры по указанию руководства государства.

"Это доказывает, что такая версия имеет право на жизнь и должна исследоваться", сказал он.

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Горбатюк подчеркнул, что если смерть была насильственной, замаскировать ее под самоубийство очень сложно.

"Прежде всего надо подавить волю к сопротивлению, то есть человек в любом случае будет сопротивляться. Это либо будут признаки телесных повреждений, или признаки какой-то ядовитого вещества, что устанавливает судебно-медицинская экспертиза. То есть признаки, как перебивали сопротивление человека, однозначно будут установлены. Главное — качественно провести судебно-медицинскую экспертизу, соответствующие гистологические исследования ... В частности, та же веревка, которую он не брал с собой и не мог где-то взять, тоже может быть одним из косвенных доказательств ", — резюмировал экс-следователь.

Напомним:

3 августа в Киеве нашли повешенным белорусского оппозиционного активиста, главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова . Мужчину разыскивали сутки: накануне он вышел на пробежку и не вернулся. На следующий день его тело со следами избиения нашли в Святошинском парке.

. Мужчину разыскивали сутки: накануне он вышел на пробежку и не вернулся. На следующий день его тело со следами избиения нашли в Святошинском парке. Полиция рассматривает две версии смерти Шишова: самоубийство или умышленное убийство. В то же время близкие и коллеги Шишова убеждены, что мужчина не мог покончить с собой.

Шишова: самоубийство или умышленное убийство. В то же время близкие и коллеги Шишова убеждены, что мужчина не мог покончить с собой. Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль

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