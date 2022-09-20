Экс-сотрудник "Укрпочты" отдал оккупантам на Запорожье служебные авто на 2,5 млн грн

Мужчина начал сотрудничать с оккупантами и передал авто так называемой "полиции".

Экс-сотрудника "Укрпочты" подозревают в коллаборационизме и незаконной передаче оккупантам в Запорожской области автомобилей компании, общей стоимостью 2,5 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"По данным следствия, бывший механик "Укрпочты" начал сотрудничать с оккупационными властями РФ в г. Васильевка Запорожской области. Он добровольно передал так называемой "полиции" материальные ресурсы предприятия, предоставив возможность незаконным вооруженным и военизированным формированиям свободно распоряжаться автомобилями "Укрпочты" стоимостью почти 2,5 млн грн", — говорится в сообщении.

Бывшему работнику АО "Укрпочта", добровольно передавшему материальные ресурсы предприятия оккупационным властям РФ, сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности по ч. 4 ст. 111-1 УК Украины.

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