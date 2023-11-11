Экс-участник "Дизель Шоу" Иваница назвал одну из самых больших ошибок Зеленского

Экс-участник юмористического проекта "Дизель Шоу" Олег Иваница, защищающий Украину на фронте в рядах ВСУ, назвал самую большую ошибку Владимира Зеленского.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Иваница объяснил, что именно его разочаровало в президенте. Защитник вспомнил, как Зеленский говорил, когда баллотировался в президенты, что в его команде не будет людей из старой власти. Иванице это отозвалось и он поддержал кандидатуру Зеленского:

"Он сказал: "В моей команде не будет людей из прошлой власти". А потом случается "лопата", если вы помните. Это они сделали такой маркетинговый ход, что Зеленский с коллегами вышли и лопатами расчистили снег. Это было первое ведро холодной воды. Потому что нафига мне президент, машущий лопатой. Мне нужен президент, который придет в какую-то коммунальную структуру, сделает кипиш и тракторы уберут полгорода. А не он пошел с лопатой", – объяснил свое мнение Иваница.

Олег Иваница защищает страну в составе ВСУ / Фото: instagram.com/o_ivanytsia

По словам артиста-защитника, после этой ситуации он понял, что фраза Зеленского о том, что в его команде не будет людей из прошлой власти – "лукавство".

"Если бы человек планировал с совершенно новой командой, то формирование этой команды происходило за год до выборов. В открытом формате. Люди знакомятся с кандидатами, голосуют. Этого всего не происходило и сейчас мы видим, что фраза "людей не будет из старой власти", это не совсем правда. А это ключевой момент. Человек, который уже был в коррупционной схеме, он не умеет по-другому. Он считает, что его должность – не место, где он служит народу. Это его корыто. И изменить это мировоззрение люди из старой власти не могут. Мне кажется, это одна из самых больших ошибок господина Зеленского", – сказал Иваница.

Напомним, ранее Олег Иваница рассекретил свою зарплату в ВСУ и признался, приходилось ли ему на фронте убивать врага.

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