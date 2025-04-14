Экс-ведущий подсанкционных телеканалов "Наш" и "NewsOne" Назаров вышел из-под стражи: детали

Макс Назаров / © СБУ

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Эксведущий подсанкционных телеканалов "Наш" и "NewsOne" Макс Назаров уплатил залог. Он не находится под стражей.

Об этом сообщили источники "Общественного".

По данным СБУ, следствие собрало убедительные доказательства и получило заключение независимых экспертиз, подтверждающих антиукраинскую деятельность Назарова.

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"После начала полномасштабного вторжения РФ Назаров создал собственный канал на YouTube, где активно распространял кремлевские нарративы. Для этого он приглашал в свои эфиры пророссийских "политэкспертов", значительная часть которых в настоящее время скрывается в России. Во время трансляций он и его гости оправдывали вооруженную российскую агрессию, а также военные преступления, в частности, ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины”, — говорится в материале.

Как известно, в январе Назарова отправили на два месяца под стражу с возможностью внесения залога в 12 миллионов гривен. Впоследствии ее уменьшили до 8,5 миллиона гривен, а содержание под стражей продлили до 18 апреля.