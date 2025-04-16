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- Украина
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Экс-зам Ермака получил новые подозрения от НАБУ и САП: что он натворил
Чиновника разоблачили на легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере.
Правоохранители сообщили о новых подозрениях бывшему заместителю Руководителя Офиса президента Украины (2019-2024 гг.).
Об этом передают Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
Прессслужбы обоих ведомств не указывают фамилию подозреваемого, но Центр противодействия коррупции утверждает, что речь идет об экс-заместителе руководителя Офиса президента Андрее Смирнове.
Отмечается, что чиновник разоблачен на легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере. Он уже привлекается НАБУ и САП к уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму 15,7 млн. грн.
Легализация средств
По информации НАБУ и САП, Смирнов за 2019-2021 гг. незаконно приобрел средства, которые решил легализовать.
Он решил «вложиться» в строительство частных домов общей площадью более 300 кв. м. в рекреационной зоне Одесской области. Для маскировки таких действий обратился к бенефициару общества, владевшего землей на берегу моря, и передал для строительства объектов почти 6,5 млн грн.
Готовое имущество, которым фактически пользовался чиновник, сначала оформили на общество, а после сообщения ему о подозрении в мае 2024 года переоформили на доверенное лицо.
Неправомерная выгода
В 2022 году к топ-чиновнику обратился владелец строительной компании с предложением дать взятку в виде работ и услуг на сумму 100 тыс. дол. США для строительства одного из упомянутых домов на побережье.
За это просил оказать содействие принятию Антимонопольным комитетом решения об отмене результатов тендера, в котором победил конкурент. В новом тендере застройщик просил обеспечить победу его компании. Топ должностное лицо приняло предложение, использовал служебное положение и выполнил взятые на себя обязательства. АМКУ впоследствии принял «нужное» решение.
Что известно об Андрее Смирнове
Напомним, что Андрей Смирнов был заместителем руководителя Офиса президента Украины с 10 сентября 2019-го по 29 марта 2024 года.
Осенью 2023 года СМИ сообщали, что НАБУ провело обыски у водителя, матери и брата Андрея Смирнова.
Стало известно, что на протяжении 2020-2022 годов высокопоставленный чиновник приобрел имущества стоимостью более 17 млн грн, хотя не имел сбережений для таких покупок.