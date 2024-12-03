Бывшего заместителя главы Высшего хозяйственного суда задержали за участие в коррупционной схеме: что известно

Бывший заместитель главы Высшего хозяйственного суда Украины задержан, ему сообщено о подозрении в получении взятки и в участии в преступной организации.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Следствие установило, что бывший судья был членом преступной организации, в состав которой входили судьи, их семьи, адвокаты и сотрудники суда. Возглавлял организацию бывший председатель Высшего хозяйственного суда, который сейчас находится в розыске. Участники группировки получали взятки за принятие судебных решений, выгодных преступной организации. Для достижения своих целей привлекались и другие сотрудники суда, которые за вознаграждение меняли распределение дел и назначали "своих" судей.

"Ранее организатор был объявлен в розыск, ему и ряду других участников схемы сообщено о подозрении, в том числе за создание и участие в преступной организации. Сейчас прокуроры внесли в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Напомним, правоохранители разоблачили членов организованной группы, которые оказывали "услуги" уклонистам.

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