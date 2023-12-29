Экс-заместителю министра обороны Украины грозит до 8 лет заключения: дело передано в суд

По заключению судебно-экономической экспертизы, ущерб составил 11,2 млн грн лишних расходов МО Украины и 692 тысяч грн расходов на логистику ВСУ.

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, который при закупке продуктов для армии нанес ущерб государству на миллионы гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Как установлено досудебным следствием, с декабря 2020 по январь 2021 года руководитель департамента Минобороны подписал договоры о закупке услуг по организации питания Вооруженных Сил Украины на 2021 год. В дальнейшем он по указанию заместителя министра обороны незаконно заключил дополнительные соглашения с поставщиками, согласно которым транспортировка продуктов и своевременное пополнение неприкосновенных продовольственных запасов Вооруженных Сил Украины уже не были обязательством коммерсантов.

В результате таких действий ВСУ должны были самостоятельно осуществлять транспортировку продовольствия, привлекать к этому личный состав и технику и тратить дополнительные бюджетные средства. По заключению судебно-экономической экспертизы, ущерб составил 11,2 млн грн лишних расходов МО Украины и 692 тысяч грн расходов на логистику ВСУ.

"Экс-замминистра обороны обвиняется в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины) и злоупотребления властью и служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет”, — говорится в сообщении.

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В ГБР также сообщили, что подельник Вячеслава Шаповалова, экс-руководитель департамента Государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий, уже получил приговор суда.

Напомним, в январе 2023 года из-за скандала по закупкам продуктов для военных своих должностей лишились директор департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий и заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов.

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