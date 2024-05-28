Экс-заместителю ОП Смирнову избрали сумму залога: что об этом известно (видео)

Смирнов должен сдать загранпаспорта, не покидать Киев и воздержаться от общения с определенными свидетелями.

Высший антикоррупционный суд избрал залог экс-замглавы Офиса Президента Андрея Смирнову. Речь идет о сумме в 10 миллионов гривен.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Как отмечается, антикоррупционный суд избрал залог Андрея Смирнову, который являлся заместителем председателя ОП. Следователь судья Виктор Маслов применил к подозреваемому в коррупции залог в размере 10 миллионов гривен.

В ходе заседания также было отмечено, что Смирнов должен придерживаться определенных обязанностей. В частности — сдать загранпаспорта, не покидать Киев и воздержаться от общения с определенными свидетелями. Срок действия обязанностей по 28 июля. Средства должны быть внесены в течение пяти дней.

Экс-заместителю руководителя ОП Смирнову избирали меру пресечения

Напомним, что Смирнова подозревают в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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