Экс-замглавы ОП Смирнов получил подозрение от НАБУ: в чем его обвинили

Правоохранители объявили подозрение экс-замглавы Офиса президента в незаконном обогащении на 15,7 млн гривен.

НАБУ и САП сообщили бывшему заместителю руководителя Офиса президента Украины (2019-2024 гг.) о подозрении в незаконном обогащении.

Об этом сообщает НАБУ.

Хотя в тексте публикации не указано имя и фамилия бывшего заместителя руководителя Офиса президента, скорее всего, речь идет об Андрее Смирнове.

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 гг. чиновник получил активы стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн грн.

Таким образом, разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника составляла 15,7 млн грн.

Речь идет о 2 автомобилях (Mercedes-Benz, Volkswagen), 2 мотоциклах (Honda, BMW), трех паркоместах в Киеве, квартире во Львове и земельном участке на Закарпатье.

Чтобы скрыть наличие этого имущества, должностное лицо оформило его подавляющую часть на родного брата, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме. Мотоцикл Honda зарегистрировал на друга, а затем переоформил на себя.

Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 368-5 УК Украины.

Напомним, 29 марта президент Владимир Зеленский уволил Андрея Смирнова и Алексея Днепрова с должностей заместителей руководителя ОП. Новыми заместительницами главы ОПУ Андрея Ермака стали Елена Ковальская и Ирина Мудрая.

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