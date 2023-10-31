Экс-замглавы Службы судебной охраны помогал уклонистам выехать за границу, а затем сбежал сам: детали скандала

Чтобы избежать правосудия, злоумышленник в марте этого года сбежал в Европу как волонтер.

Экс-заместитель Службы судебной охраны организовал преступную схему для помощи уклончанам нелегально уехать за границу.

Об этом сообщает СБУ.

Как действовала схема

Для реализации сделки злоумышленник создал в Украине фейковый благотворительный фонд и более 30 псевдоволонтерских организаций. От их имени экс-чиновник оформлял уклонистов как международных перевозчиков гуманитарных грузов, чтобы они могли выехать за границу.

Схема действовала в Киевской, Львовской, Хмельницкой, Волынской, Харьковской, Винницкой, Днепропетровской и Одесской областях. Стоимость таких "услуг" составляла от $2 тыс. до $5 тыс. – в зависимости от срочности.

Следствие установило, что чиновник был уволен из Службы судебной охраны еще в 2021 году из-за причастности к коррупции.

Но после начала полномасштабного вторжения он решил заработать на уклонистах. Для того чтобы "схема" работала он "втемную" использовал собственные связи среди знакомых в госучреждениях.

Экс-чиновник скрылся за границу

Чтобы избежать правосудия, злоумышленник в марте этого года сбежал в одну из европейских стран в качестве волонтера.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили экс-чиновнику о подозрении. Поскольку он скрывается за границей, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

Ранее в Украине были задержаны трое его сообщников. Одному из них – руководителю общественной организации – суд назначил 5 лет тюрьмы.