Экс-замминистра обороны украл почти миллиард гривен: подробности громкого дела

Разоблачен новый эпизод преступной деятельности.
Бывшим чиновникам Министерства обороны Украины сообщили о новых подозрениях по факту растраты еще почти миллиарда гривен на закупках бронежилетов для Сил обороны.
Об этом сообщили Офис генпрокурора, ДБР и СБУ.
Подробности
Следователи отмечают, что разоблачили бывшего заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова на еще одном коррупционном эпизоде: вместе с сообщниками в 2022 году он закупил еще одну партию некачественных бронежилетов для украинских военных, растратив более 948 миллионов бюджетных гривен.
По данным следствия, к схеме причастны также двое бывших подчиненных фигуранта: эксчельник Департамента госзакупок Минобороны и бывший руководитель Центрального управления материального обеспечения Вооруженных Сил Украины.
Как отмечается, организаторы схемы заключили договор на поставку крупной партии бронежилетов с одной из восточноевропейских компаний, бенефициарными владельцами которой являются граждане России.
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Однако экспертиза приобретенных бронеплит показала, что они не соответствуют заявленному классу защиты и таким образом представляют опасность для жизни военнослужащих в боевых условиях.
Какое наказание?
Пока фигурантам сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 — препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное в условиях особого периода, что привело к тяжелым последствиям, совершенное группой лиц;
- ч. 5 ст. 191 — растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц.
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
В настоящее время двое из подозреваемых находятся под стражей в рамках других уголовных производств. Экс-замминистра обороны Украины и бывшего руководителя Департамента Минобороны подозревают также в растратах 100 и 250 миллионов гривен на закупки некачественных бронежилетов для ВСУ, а также почти миллиард гривен на поставке для ВСУ непригодной военной формы.
Для установления местонахождения третьего подозреваемого по месту его жительства провели обыски, расследование продолжается.
Истории с зимними формами и некачественными бронежилетами
СБУ разоблачила бывшего заместителя Министра обороны Украины Вячеслава Шаповалова на растрате почти 1 млрд. грн.
Следователи и военные контрразведчики Службы безопасности собрали доказательства преступной деятельности эксзамминистра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, занимавшего этот пост с 2021 по 2023 годы. Его подозревают в растрате государственных средств почти на 1 млрд грн.
Ранее мы писали, что в начале большой войны с Россией Минобороны приобрело у иностранного поставщика бронежилеты и шлемы для ВСУ. Весной и летом 2022 года поставщик передавал товар надлежащего качества. Однако следующие партии, которые поступали осенью и зимой 2022 года, не проходили баллистические испытания. Минобороны не принимало их.
По решению арбитража годовые проценты продолжают начисляться на стоимость непоставленного товара до момента возврата денег.
Согласно материалам дела, в 2022 году Шаповалов в сговоре со своими подчиненными осуществил закупку некачественной военной формы у частной компании на почти один млрд гривен. Более того, следствие отметило, что по этим договорам были осуществлены стопроцентные оплаты. После того, как продукция поступила в Украину, выяснилось, что она не отвечает украинским требованиям качества.
Ветровологозащитные куртки и штаны не были испытаны в лабораторных условиях, как того требуют правила, а лишь поверхностно по внешнему виду.
Шаповалова также подозревают в том, что с марта по август 2022 года он заключал контракты преимущественно с зарубежными поставщиками бронежилетов и касок, но в договорах отсутствовали пункты об ответственности поставщиков за качество продукции.
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