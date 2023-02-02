Экс-замминистра обороны взяли под стражу: суд определил залог в размере более 400 млн грн

Бывшему заместителю главы Минобороны, отвечавшему за тыловое обеспечение ВСУ, инкриминируют закупки для военных по завышенным ценам.

В четверг, 2 февраля, Печерский районный суд города Киева назначил меру пресечения недавно уволенному с должности заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову, который является фигурантом уголовного дела относительно закупки по завышенным ценам продуктов для военных.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

На время следствия (в течение 2 месяцев) подозреваемый будет находиться под стражей с возможностью выйти на свободу под залог в размере 402 600 тысяч гривен.

Замминистра обороны Вячеслав Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение ВСУ. Недавно сотрудники Государственного бюро расследования по согласованию с Офисом генпрокурора сообщили ему о подозрении из-за закупок по завышенным ценам продуктов для военных.

"Все эти договоры заключались с полной предоплатой", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Шаповалову инкриминируют не только то, что он, вероятно, лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупку бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных сил Украины низкого качества на общую сумму более 1 млрд. грн.

"Подозреваемый заставлял подчиненных принимать некачественную продукцию на военные склады. Также организовывались повторные проведение испытаний бронепластин, которые не выдержали первичных испытаний. Экс-чиновник игнорировал обращение Командования Сил логистики ВСУ о необходимости обеспечения надлежащего контроля за качеством продукции", - говорится в сообщении.

Генеральный прокурор Андрей Костин на своей странице в Facebook особо отметил, что подозреваемый закупал некачественные бронежилеты для ВСУ.

"В то время, когда лучшие сыновья и дочери Украины сражаются за нас на фронте, этот "чиновник" подвергал их жизни дополнительной опасности просто ради собственной выгоды", - возмутился он в своем сообщении.

Замминистра подал в отставку и был уволен с должности 24 января.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк анонсировал проверку информации о возможной закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам. Если факты подтвердятся, виновные будут наказаны.

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