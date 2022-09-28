Экс-замминистра здравоохранения заподозрили в незаконных сделках во время запуска цифровой медицины

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили экс-заместителя министра здравоохранения, чьи действия привели к ущербу государства на 2 млн гривен и навредили созданию реестра доноров.

В частности, Единой государственной информационной системы трансплантации органов и ее интегрирования в системы иностранных государств и международных организаций.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, согласно программам реформирования медицинской отрасли представители Минздрава должны были ввести электронный реестр живых доноров стволовых клеток. Деньги под запуск проекта дал Международный банк реконструкции и развития в кредит.

"В конце 2018 года для внедрения мер цифровизации замминистра заключает соглашение с руководителем одной из столичных ИТ-компаний. Согласно подписанному документу, предприятие получило средства на установление в ведомстве программного обеспечения для работы соответствующего реестра доноров. Впрочем, подрядчики не выполнили договорных обязательств и не предоставили Минздраву необходимые технологии. При этом высокопоставленный чиновник подписал акт приемки-передачи программной продукции", — говорится в сообщении.

Следователи ДБР сообщили бывшему высокопоставленному чиновнику о подзрении.

Сейчас идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

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