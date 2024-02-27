Экс-жена Юрия Аристова впервые прокомментировала его скандальную поездку на Мальдивы во время войны

Экс-жена бывшего депутата Юрия Аристова – блогерша и ведущая Марина Аристова – после их развода прокомментировала скандальную поездку на Мальдивы.

В интервью Алине Доротюк Аристова объяснила, что бывший муж поехал отдыхать за границу, ведь хотел, чтобы их дети побывали у океана. Блогерша пыталась отговорить тогдашнего мужа, однако тот уже был решительно настроен.

"Это импульсивный человек, который если что-то решил, то это сделает. Он сказал, что война может быть еще 10 лет, и я хочу, чтобы дети поехали к океану. Я ему неоднократно говорила, что эти Мальдивы мне не нужны. Мы много путешествовали. за эти 13 лет. Мальдивы — это не моя мечта, у войну — нет. Но говорить, что бери детей и езжай на Мальдивы сам — это было бы странно, потому что мы семья и все же жили вместе", — прокомментировала Марина.

Марина Аристова / Фото: скриншот с видео

Блогерша подчеркнула, что это действительно скверный поступок и она не оправдывает бывшего мужа. Впрочем, он действительно был в командировке и только после рабочих дел приехал на Мальдивы.

"Я его не выгораживаю, но он не так страшен, как его пытались нарисовать. Он не украл ничего, когда поехал на Мальдивы! Морально-этическая сторона этих Мальдив — г*вно, но если брать коррупционную историю, то это не коррупция. Как до политики он зарабатывал, так и после. Человек пришел с бизнесом. Да, он обманул, но он был в командировке. Он поехал официально в командировку", — прокомментировала блогерша.

Марина Аристова / Фото: скриншот с видео

Отметим, что скандал вокруг Юрия Аристова разгорелся в июле прошлого года. Мужчину вместе с семьей застали на отдыхе на Мальдивах. Хотя по документам тогдашний депутат должен был выехать в Польшу на три дня на основании служебной командировки для углубления двустороннего сотрудничества Украины с правительством Литовской Республики. За границей депутат оформил больничный. Когда об этом стало известно в целом, вокруг Аристова разгорелся громкий скандал. В июле 2023 года депутат подал заявление на сложение полномочий.

Напомним, в январе этого года Юрий Аристов развелся с супругой. Недавно Марина Аристова рассказала о многочисленных изменах мужа и назвала причину их разрыва.

Читайте также: