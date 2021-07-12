Бывший чиновник Генпрокуратуры получил 2 года тюрьмы за взятку

Обвиняемый предоставил посреднику 5000 долларов.
12 июля Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего начальника отдела Генеральной прокуратуры до 2 лет лишения свободы за предоставление взятки должностному лицу.
Как сообщает пресс-служба ведомства, суд установил, что в декабря 2016 года обвиняемый предоставил посреднику 5000 долларов за то, чтобы тот передал их должностным лицам Госудитслужбы.
Целью предоставления средств было влияние на ход и результаты внеплановой выездной ревизии по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Генеральной прокуратуры Украины. ВАКС не указывает фамилию осужденного, но, по данным издания "Украинская правда", речь идет о Аполлинарии Нагалевском.
Чиновника признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 УК Украины.
Напомним, чиновников КГГА и "Киевавтодора" подозревают в присвоении 110 млн гривен. Участники сделки закупали технику по завышенным ценам.