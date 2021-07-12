Бывший чиновник Генпрокуратуры получил 2 года тюрьмы за взятку

Бывший чиновник Генпрокуратуры получил 2 года тюрьмы за взятку

Обвиняемый предоставил посреднику 5000 долларов.

12 июля Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего начальника отдела Генеральной прокуратуры до 2 лет лишения свободы за предоставление взятки должностному лицу.

Как сообщает пресс-служба ведомства, суд установил, что в декабря 2016 года обвиняемый предоставил посреднику 5000 долларов за то, чтобы тот передал их должностным лицам Госудитслужбы.

Целью предоставления средств было влияние на ход и результаты внеплановой выездной ревизии по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Генеральной прокуратуры Украины. ВАКС не указывает фамилию осужденного, но, по данным издания "Украинская правда", речь идет о Аполлинарии Нагалевском.

Чиновника признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 УК Украины.

Напомним, чиновников КГГА и "Киевавтодора" подозревают в присвоении 110 млн гривен. Участники сделки закупали технику по завышенным ценам.

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