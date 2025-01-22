Экс-чиновник Минобороны Лиев был заключен под стражу: в чем его подозревают

В Полтаве экс-чиновнику Министерства обороны Украины Александру Лиеву избрали меру пресечения. Его взяли под стражу на 52 дня по подозрению в растрате государственных средств.

Об этом сообщила корреспондентка "Суспільного" из зала Октябрьского районного суда.

Согласно решению суда, в СИЗО Александр Лиев будет находиться до 14 марта 2025 года. Его могут освободить из-под стражи более 9 млн грн.

Как сообщил адвокат обвиняемого, дело Лиева касается поставок пулеметов для ВСУ.

Александр Лиев на суде Фото: Общественное

Коррупционный скандал: адвокат Лиева рассказал о деле

"Фактически часть пулеметов не была вовремя поставлена, были возвращены средства за эти пулеметы. Половины пулеметов были осуществлены поставками. И, как утверждает сторона обвинения, в ходе или испытаний, или их использование были выявлены существенные недостатки в определенном количестве пулеметов. И, соответственно, такие действия Александра Лиева, по мнению прокурора, попадают под действие статьи 191 Уголовного кодекса Украины — это растрата государственных средств, или статьи 114 при 1 — это препятствование Вооруженным силам Украины", — заявил адвокат Александра Лиева Назар Кульчицкий.

Ранее говорилось о том, что подозреваемый в хищении бывшего главы департамента Минобороны Александр Лиев был еще 12 февраля 2024 года взят под стражу и помещен в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн. Однако, Высший антикоррупционный суд 15 марта .

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