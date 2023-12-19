Эксчиновник Минобороны получил условный срок по громкому делу с питанием ВСУ

Дополнительные соглашения привели к ущербу Минобороны на сумму около 12 млн грн.

Бывшего и. директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министра обороны Константина Ступака приговорили к пяти годам условно за махинации с организацией питания Вооруженных Сил Украины в 2021 году.

Об этом сообщается в судебном реестре.

Как стало известно, обвиняемый возместил 100 000 грн. нанесенного ущерба и обязался выплатить еще 300 000 грн. в течение следующих трех месяцев.

В преддверии 2021 года Министерство обороны подписало восемь договоров на питание на общую сумму 3,06 млрд грн с ООО "Военсервис-Волонтер" и ООО "Ресурс сервис КМ".

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"В феврале 2021 года Ступак по согласованию с одним из тогдашних заместителей министра подписал дополнительные соглашения с этими компаниями, существенно ухудшившими предмет закупки. Из него исключили освежение продовольствия и обязанность транспортировки продуктов питания между воинскими частями", — говорится в сообщении.

По данным следствия, дополнительные соглашения привели к ущербу Минобороны на сумму около 12 млн грн.

Напомним, в Минобороны обнаружили, как в одной из воинских частей Черниговской области командиры закупали генераторы на миллионы гривен. В конце концов, большинство военных осталось вообще без сверхважного оборудования.

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