Ексчиновникив Одесского порта подозревают в миллионной растрате средств

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Четырем бывшим должностным лицам государственного предприятия Одесский морской торговый порт сообщено о подозрении в растрате имущества госпредприятия и служебном подлоге.

Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"Руководители госпредприятия в период 2016-2017 годов, злоупотребляя своим служебным положением, осуществили растрату имущества ГП Одесский морской торговый порт. Они не отразили услуги по сопровождению судов-газовозов буксирами портового флота на сумму 1,8 млн грн, причинив ущерб госпредприятию на эту сумму ", — говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним:

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