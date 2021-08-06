Ексчиновникив Одесского порта подозревают в миллионной растрате средств

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Четырем бывшим должностным лицам государственного предприятия Одесский морской торговый порт сообщено о подозрении в растрате имущества госпредприятия и служебном подлоге.
Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
"Руководители госпредприятия в период 2016-2017 годов, злоупотребляя своим служебным положением, осуществили растрату имущества ГП Одесский морской торговый порт. Они не отразили услуги по сопровождению судов-газовозов буксирами портового флота на сумму 1,8 млн грн, причинив ущерб госпредприятию на эту сумму ", — говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним:
- На государственном элеваторе работники СБУ разоблачили преступную сделку на 15 млн грн
- Также СБУ разоблачила на хищении 15 должностных лиц "Укрзализныци". Злоумышленники вскоре предстанут перед судом.