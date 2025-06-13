Эксдепутату Новинскому объявили подозрение: что ему инкриминируют

Вадим Новинский / © Facebook/Вадим Новинский

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Бывший нардеп от запрещенной пророссийской партии получил подозрение за неуплату более 4 миллиардов гривен налогов.

Об этом сообщает СБУ.

По информации СМИ, речь идет об экснардепе от запрещенной пророссийской партии «Оппозиционный блок», ранее также входившего в состав «Партии регионов», Вадима Новинского.

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По данным следствия, после обретения гражданства Украины в 2012 году Новинский продолжил вести свой бизнес в Украине, став налоговым резидентом.

Однако подозреваемый скрыл доходы, полученные за границей, и не уплатил налог в сумме более 4,3 миллиарда гривен.

Согласно материалам дела, Новинский получил инвестиционную прибыль в размере более 25 миллиардов гривен, что на момент продажи составило несколько миллиардов долларов, от продажи инвестиционных активов — акций иностранных компаний, ведущих свою деятельность на территории Кипра.

В настоящее время фигуранту доложено о подозрении по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах).

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Следствие продолжается.

Ранее Вадиму Новинскому объявили о подозрении в государственной измене и разжигании вражды и ненависти.

Пророссийский депутат, действуя по указаниям патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева), был его иерархическим подчиненным и фактическим куратором РПЦ в Украине, систематически поддерживая внешнюю политику агрессора.

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