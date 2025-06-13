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- Украина
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Эксдепутату Новинскому объявили подозрение: что ему инкриминируют
Экснардеп Вадим Новинский получил подозрение за уклонение от уплаты налогов на 4,3 миллиарда гривен Его доходы от продажи кипрских активов составили 25 миллиардов гривен.
Бывший нардеп от запрещенной пророссийской партии получил подозрение за неуплату более 4 миллиардов гривен налогов.
Об этом сообщает СБУ.
По информации СМИ, речь идет об экснардепе от запрещенной пророссийской партии «Оппозиционный блок», ранее также входившего в состав «Партии регионов», Вадима Новинского.
По данным следствия, после обретения гражданства Украины в 2012 году Новинский продолжил вести свой бизнес в Украине, став налоговым резидентом.
Однако подозреваемый скрыл доходы, полученные за границей, и не уплатил налог в сумме более 4,3 миллиарда гривен.
Согласно материалам дела, Новинский получил инвестиционную прибыль в размере более 25 миллиардов гривен, что на момент продажи составило несколько миллиардов долларов, от продажи инвестиционных активов — акций иностранных компаний, ведущих свою деятельность на территории Кипра.
В настоящее время фигуранту доложено о подозрении по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах).
Следствие продолжается.
Ранее Вадиму Новинскому объявили о подозрении в государственной измене и разжигании вражды и ненависти.
Пророссийский депутат, действуя по указаниям патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева), был его иерархическим подчиненным и фактическим куратором РПЦ в Украине, систематически поддерживая внешнюю политику агрессора.