Эксглава Philip Morris в Украине стал вице-президентом компании в европейском регионе

Также Philip Morris назначила Артема Коника генеральным директором компании в Украине.

Как сообщили NV Бизнес в Philip Morris, Коник работает в Philip Morris более 20 лет и имеет глубокий управленческий опыт в различных бизнес-функциях. За это время он занимал руководящие должности в сферах бизнес-планирования, маркетинга и коммерции.

С начала полномасштабного вторжения и в дальнейшем он играл ключевую роль в обеспечении непрерывности бизнеса и быстрой перестройке компании для работы в условиях войны.

«Артем Коник — сильный лидер с глубоким пониманием бизнеса, рынка и команды. За годы работы в компании он внес весомый вклад в трансформацию коммерческой функции, а также в запуск и развитие дистрибуции инновационных продуктов Philip Morris. Его назначение — часть нашей стратегии развития внутренних лидеров, которые хорошо знают бизнес и способны вести его вперед даже в самых сложных условиях», — отметил Максим Барабаш, вице-президент Philip Morris International.

Это лишь третий случай за более чем 30 лет работы Philip Morris в Украине, когда генеральным директором компании становится украинец

«Для меня большая честь возглавить Philip Morris в Украине, особенно в такое сложное время. Среди моих ключевых задач — обеспечивать рост бизнеса даже в условиях войны, развивать новые платформы, где мы видим потенциал для лидерства, и формировать будущее нашего бизнеса через развитие новых категорий и изменение подходов к потреблению», — прокомментировал свое назначение Артем Коник.

С 2022 года Philip Morris инвестировала в экономику Украины более 70 млн долларов, а всего за время работы на украинском рынке — более 770 млн долларов.

