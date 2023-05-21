Эксглаву Верховного суда Князева "сдал" кум и друг детства

Посредником в получении взятки оказался мужчина, с детства друживший с судьей.

В коррупционной схеме, организованной экс-председателем Верховного суда Всеволодом Князевым и адвокатом Олегом Горецким, был задействован нотариус Кирилл Горбуров. Он с детства дружил с судьей Князевым и был кумом его семьи. Именно Горбурову следствие обязано записью разговора, стенограмму которого зачитали в заседании по избранию меры пресечения Князеву.

Об этом сообщает издание "Судебный репортер" из зала судебных заседаний.

Во время разговора, на котором присутствовал и Горбуров, к адвокату Горецкому, который имел тесные связи с Князевым, обратились с предложением взятки представители бизнесмена Константина Жеваго, который обжаловал в Верховном суде решение апелляционного суда, признавшего недействительным договор приобретения акций Полтавского горно-обогатительного комбината 20 лет назад.

Из записей разговора известно, что Жеваго изначально предлагал 1 миллион долларов, но его убедили увеличить сумму до 2,7 миллиона долларов. Из них 1,8 млн долларов должны были якобы отойти Князеву и другим судьям. Еще 900 тысяч – вознаграждение Горецкого и Горбурова, которые свою долю должны определять самостоятельно.

1 мая Князев прислал Горбурову смс, в котором приказал привезти часть взятки, разделив на части: "Привет, сделай 10 по 100 и два по 150 и одну 50".

2 мая Горецкий и Горбуров забрали деньги из отделения банка и в адвокатском офисе расфасовали их по пакетам.

3 мая Горбуров, выполняя специальную задачу, вечером приехал к Князеву домой и отдал пакеты с 1 млн 348 тысяч долларов США.

Детективы НАБУ следили за перемещением денег. А именно зафиксировали, что 4 мая Князев перенес деньги в свой автомобиль марки "Мерседес" и увез в Верховный суд.

8 мая Князев сказал Горбурову привезти оставшиеся 450 тысяч долларов. Вот, как они это обсуждали:

Князев: Вы там по Жеваго себя с Олегом собрали? Правильно все, нормально?

Вы там по Жеваго себя с Олегом собрали? Правильно все, нормально? Горбуров : 1350 там.

: 1350 там. Князев : Да.

: Да. Горбуров : Еще осталось 450?

: Еще осталось 450? Князев: Да.

Да. Горбуров: Когда привезти?

Когда привезти? Князев: Ну, вы взяли себе, правильно?

Ну, вы взяли себе, правильно? Горбуров Олег этим вопросом занимается. Когда?

Олег этим вопросом занимается. Когда? Князев: Давай не сейчас, еще несколько человек не закрыты… Вот я думаю, что в пятницу.

В конце концов получение второй части взятки было перенесено на понедельник. Вечером 15 мая Горбуров приехал в Князев с сумкой, в которой было 450 тысяч долларов.

Сразу после передачи денег в квартире Князева и в его судейском кабинете начался обыск. Из сейфа в кабинете председателя Верховного суда изъяли 548 тысяч долларов мечеными купюрами - часть денег, переданных 1 мая.

В тот же вечер детективы НАБУ приехали в квартиру адвоката Горецкого. Услышав стук в дверь, он скрылся через террасу, но его нашли в гостиничном номере, где он спрятался в шкафу.

Нотариус Горбуров изменил по делу статус соучастника на "агента". В документах по контролируемому вручению взятки его залегендовали под фамилией Кравченко.

Напомним, ранее НАБУ подтвердило, что в деле о взятке для председателя Верховного суда Всеволода Князева и других судей причастен совладелец финансово-промышленной группы "Финансы и кредит" Константин Жеваго.

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