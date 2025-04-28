Эксгумация жертв Волынской трагедии: нашли первые останки людей — детали

На Тернопольщине начали эксгумацию польских жертв Волынской трагедии / © Associated Press

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В ходе эксгумации жертв Волынской трагедии в Украине уже обнаружены первые останки людей.

Об этом в комментарии Новости.LIVE сообщил заместитель министра культуры по европейской интеграции Андрей Наджос.

«Уже найдены первые остатки людей. Речь не идет о массовости. Продолжаются работы. Они требуют внимания. Отлично, что на месте находятся общая экспедиция и с польской стороны, и с украинской стороны», — сказал Андрей Наджос.

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Замминистра подчеркнул, что речь идет именно о первых найденных останках жертв Волынской трагедии.

«Но, конечно, это вопрос к специалистам, которые должны установить, кому они принадлежали, какова была причина смерти этих людей, когда они погибли, вопросов действительно очень много», — добавил он.

Напомним, в апреле 2025 года на старом кладбище уже несуществующего села Пужники в Тернопольской области начались поисково-эксгумационные работы. Раскопки производит судебные медики, археологи, генетики и антропологи.

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