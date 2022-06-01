Экскурсия, которая никогда не состоится: во Львове выставили пустые школьные автобусы в память об убитых детях

Экскурсия, которая никогда не состоится: во Львове выставили пустые школьные автобусы в память об убитых детях

Во Львове почтили память 243 детей, которых убили российские военные.

На площади Рынок во Львове выставили 8 пустых школьных автобусов, символизирующих экскурсию для погибших на войне детей, которая никогда не состоится. Таким образом, в городе хотели показать масштабы убийств, которые совершает российская армия в Украине и почтить 243 детей, погибших от рук оккупантов.

Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, в этих автобусах могли поместиться 243 ребенка, но из-за нападения России на Украину они – пустые.

"Пустые сиденья в школьных автобусах на площади Рынок – это символ каждого убитого ребенка, который имел свои мечты, но они больше никогда не станут реальностью. Все эти дети сейчас могли бы приехать на экскурсию во Львов со своими рюкзаками и любимыми игрушками, гулять по улицам старинного города и познавать его историю, но... Нарушены все права детей – это та страшная цена войны, которую платит сегодня Украина", – отметили организаторы акции.

Экскурсия по Львову, которая никогда не состоится, фото/ЛГС

"Сегодня школьные автобусы на площади Рынок пусты. 243 ребенка больше никогда не приедут во Львов. Российские оккупанты убивают детей, женщин, мирных жителей. Они должны ответить за каждую отобранную жизнь. Сегодня весь мир должен объединиться для того, чтобы остановить эти страшные преступления", — подчеркнул мэр Львова Андрей Садовый.

Экскурсия по Львову, которая никогда не состоится, фото/ЛГС

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