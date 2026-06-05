Экскурсия закончилась больницей: на Харьковщине перевернулся автобус со школьниками (фото)

На Харьковщине перевернулся микроавтобус с детьми / © Харьковская областная прокуратура

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В Харьковской области 5 июня произошло ДТП с участием микроавтобуса, который вез учеников на экскурсию. В результате опрокидывания транспорта в больницу доставили троих детей и двух взрослых.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Авария с участием Volkswagen LT произошла утром 5 июня на трассе Р-58 Мерефа — Златополь — Лозовая. По предварительным данным, водитель не смог справиться с управлением, в результате чего транспорт выехал на обочину и перевернулся в кювет.

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В микроавтобусе находились 14 детей — ученики 5-го и 9-го классов одного из лицеев, а также двое педагогов, которые сопровождали школьников во время экскурсионной поездки.

В результате аварии травмы получили трое детей и двое взрослых. Пострадавших с телесными повреждениями различной степени тяжести доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Под процессуальным руководством Харьковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту ДТП, в результате которого пострадали несовершеннолетние. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

На Харьковщине перевернулся микроавтобус с детьми / © Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине перевернулся микроавтобус с детьми / © Харьковская областная прокуратура

К слову, на Прикарпатье за выходные в двух ДТП с мотоциклистами погиб подросток, еще двое травмированы. Ночью 30 мая 17-летний водитель мотоцикла упал на дорогу и попал под колеса микроавтобуса: от полученных травм погиб на месте. Вечером 31 мая 16-летний водитель Balino столкнулся с автомобилем: госпитализирован он и 17-летний пассажир. Полиция открыла уголовные производства.

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