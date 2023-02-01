Эксминистр Минэнергоугля подозревается в миллиардных злоупотреблениях с государственным имуществом — ДБР

Сумма недополученных бюджетом поступлений за период с мая 2017 по декабрь 2020 составляет 1 млрд 488 млн грн.

ДБР сообщило о подозрении эксминистру Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Добавим, что речь идет об Игоре Насалике, чья служебная халатность привела к потерям бюджета почти на 1,5 млрд грн в пользу одного из газовых олигархов.

Как сообщает Государственное бюро расследований, по указанию главы министерства подчиненные заключали со структурами известного бизнесмена заведомо убыточные для государства соглашения.

"В частности, в нарушение постановления Кабмина искусственно "списывали" коммерсантам средства за эксплуатацию государственного имущества", — говорится в сообщении ДБР.

Напомним, что в мае 2022 года постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева наложен арест на корпоративные права 26 операторов газораспределительных систем, переданных в управление АРМА. В настоящее время они управляются "Государственным акционерным обществом "Черноморнефтегаз".

Специалисты Государственной аудиторской службы Украины уже завершили анализ материалов уголовного производства. По его результатам составлена справка, подтверждающая нанесение ущерба государству в размере 1 млрд 488 млн гривен и установленных должностных лиц Минэнергоугля, допустивших нарушение требований законодательства.

Бывшему министру доложено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Как уже отмечалось, компании, в пользу которых действовал эксминистр, связаны с олигархом Дмитрием Фирташем.

Добавим, что ряд увольнений чиновников положил начало объявленному руководителем фракции "Слуги народа" периоду "весенних посадок".

Так, уже известно об обысках у бизнесмена Игоря Коломойского , проводимых по делу о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.

Арсена Авакова также проверяли по делу по закупке французских вертолетов Airbus, один из которых разбился в Броварах и унес жизни руководителей МВД.

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