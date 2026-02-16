- Дата публикации
Экс-министру энергетики Галущенко объявили подозрение в деле "Мидас" — НАБУ
Правоохранители вручили подозрение экспредседателю Минэнерго Герману Галущенко.
НАБУ и САП разоблачили бывшего министра энергетики (2021–2025 годов) в рамках дела «Мидас». Его подозревают в отмывании средств и участии в преступной организации. Речь идет о Германе Галущенко .
Об этом сообщает НАБУ.
Что известно о подозреваемом
По версии следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья — самоуправляющейся заморской территории Великобритания — по инициативе участников преступной организации, разоблаченной Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратурой в ноябре 2025 года, был создан инвестиционный фонд. Его декларируемой целью стало привлечение около 100 млн. долларов США.
Руководителем фонда назначили давнего знакомого фигурантов — гражданина Сейшельские Острова и Сент-Китс и Невис, который, по данным правоохранителей, профессионально оказывал услуги по легализации доходов, полученных преступным путем. Среди так называемых «инвесторов» была и семья подозреваемого высокопоставленного чиновника.
Для конспирации на Маршалловых островах зарегистрировали две компании, интегрированные в структуру траста, оформленного в Сент-Китс и Невис. Формальными бенефициарами определили бывшую жену и четверых детей чиновника. Именно эти компании приобрели акции фонда и выступили его «инвесторами», тогда как действовавшие в интересах подозреваемого участники организации перечисляли средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках.
«Полученные в Украине и по процедуре международного сотрудничества с компетентными органами ряда стран материалы свидетельствуют, что в период пребывания подозреваемого в должности через его доверенное лицо, известное как Рокет, преступная организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе», — установили правоохранители.
Добавляется, что легализация средств происходила через различные финансовые инструменты, такие как криптовалюта и «инвестирование» в фонд.
Как установили, счета фонда контролировала семья подозреваемого, и на них было перечислено более 7,4 млн. долларов. Дополнительно более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными или передали непосредственно семье в Швейцарии.
Часть средств направили на оплату обучения детей в престижных швейцарских учреждениях, другую разместили на счетах бывшей жены. А остаток внесли на депозит, обеспечивавший семье дополнительный доход для личных расходов.
«Фактически речь идет о многоуровневой схеме легализации средств с использованием оффшорных юрисдикций, трастовых структур и подконтрольных компаний», — отмечают правоохранители.
Напомним, 15 февраля детективы НАБУ задержали Галущенко. Он пытался покинуть территорию Украины.
«Продолжаются первоочередные следственные действия, которые осуществляются в соответствии с требованиями законодательства и санкции суда», — отметили в НАБУ.