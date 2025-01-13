Эксначальник СБУ Наумов приобрел элитную недвижимость в Турции, пока ждет суд

Сегодня стоимость таких квартир в этом комплексе колеблется от 340 до 460 тысяч евро.

Бывший руководитель Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, покинувший Украину в преддверии полномасштабного вторжения, приобрел три квартиры в элитном жилом комплексе в Алании, Турция. Общая стоимость недвижимости составляет 17,5 миллиона гривен.

Журналисты программы "Схемы" (Радио Свобода) опубликовали детали этой покупки.

В 2022 году Наумов стал владельцем апартаментов в премиальном ЖК Konak Seaside Premium в живописном районе Каргиджак. .м стоила 6,5 млн грн, а самые маленькие апартаменты на 70 кв. м обошлись в 3,7 млн. грн.

На момент покупки недвижимость оценивалась в 8,5 миллиона турецких лир. Сегодня стоимость подобных квартир в этом комплексе колеблется от 340 до 460 тысяч евро.

Объявления о продаже квартир в Konak Seaside Premium / Фото: Радио Свобода

Журналисты сообщают, что в элитных квартирах проживает семья Наумова, пока сам эксгенерал СБУ находится в Сербии.

Жилой комплекс Konak Seaside Premium. Алания, Турция / Фото: Фото из открытых источников

В августе 2024 года по запросу ДБР Интерпол объявил Андрея Наумова в международный розыск. В Украине его подозревают в незаконном обогащении, подделке документов, мошенничестве и других преступлениях.

Декларация покупки недвижимости.

Сейчас Апелляционный суд Сербии должен решить, останется ли Наумов в стране, будет ли выдворен, но 25 декабря 2024 года суд получил приговор первой инстанции.

Напомним, ранее журналисты "Схем" сообщали о многочисленных активах Наумова, которые не соответствовали его официальным доходам, в том числе недвижимость в Украине и за рубежом. Сам эксначальник СБУ все обвинения отвергает и заявляет о "политическом преследовании".

Напомним, директора украинских гражданских аэропортов, даже в условиях закрытого воздушного пространства с момента начала полномасштабного вторжения России, продолжают получать зарплаты.