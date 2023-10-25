Экс-нардеп Микитась получил третье подозрение от НАБУ: его обвиняют в хищении денег Минобороны

НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении средствами Министерства обороны Украины на сумму более 307 млн гривен экс-нардепа, бывшем первом заместителе Начальника Генштаба ВСУ и еще четырем лицам.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

В НАБУ и САП не указывают фамилию подозреваемого, однако, по информации "Слово и дело", речь идет об экс-нардепе Микитасе и его компании ООО "БК "Укрстроймонтаж", ООО "Северно-украинский строительный альянс". Компания "Укрбудмонтаж" должна была построить арсенал в Калиновке Винницкой области, а фирма "ПУБА" — в Цвитосе Хмельницкой области и Богдановке Кировоградской области.

"Следствие установило, что в 2018 году Министерство обороны Украины заключило с подконтрольными народному депутату Украины компаниями контракты на строительство до 2021 года защищенных складов хранения ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины на общую сумму ориентировочно 3 млрд грн", — говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Там отметили, что часть этих средств нардеп планировал завладеть. Однако сделать это ему мешали законодательные ограничения, позволявшие Минобороны платить аванс в сумме всего 30% годового объема работ.

"С целью реализации преступного намерения нардеп и его помощник путем привлечения должностных лиц высшего и старшего офицерского состава Вооруженных Сил Украины обеспечили принятие изменений в постановления КМУ, позволявшие перечисление аванса на строительство в размере 80% от общей стоимости контрактов", — рассказали в НАБУ.

Также там отметили, что в результате, в ноябре-декабре 2018 года на счета подконтрольного депутату общества Минобороны перечислило более 307 млн грн. Впрочем, строительство объекта, который должен усилить обороноспособность страны, фактически не приступили, а выделенные средства вывели на счета других подконтрольных компаний.

Напомним, Максим Микитась был задержан в октябре прошлого года по заявлению мэра Днепра Бориса Филатова. Он утверждал, что экснардеп-застройщик предлагал ему 22 миллиона евро за участие определенных компаний в строительстве метро в Днепре.

Отметим, что подозреваемый также обвиняется в другом деле, расследованном НАБУ и САП, по факту завладения 81 млн грн средств Национальной гвардии. Дело слушается в суде.

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