Экс-начальницу Медсил Остащенко уволили с военной службы в отставку — причина

Приказом министра обороны от 10 февраля 2024 года генерал-майор медицинской службы Татьяна Остащенко уволена с военной службы в отставку по состоянию здоровья.

Об этом говорится в ответе на запрос от 9 апреля Управления печати и информации Министерства обороны для издания "Украинская правда".

"Приказом министра обороны от 10 февраля 2024 года генерал-майор медицинской службы Татьяна Остащенко уволена с военной службы в отставку по состоянию здоровья. Основанием для увольнения стало выданное военно-врачебной комиссией свидетельство о болезни Татьяны Остащенко с выводом о ее непригодности. с исключением из военного учета", – говорится в комментарии.

Приказ Минобороны Фото: УП

Отметим, что Остащенко ушла из армии через два месяца после ее отставки с должности командующей Медсил.

Напомним, бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный зимой прошел ВЛК, где был признан непригодным для военной службы. После освобождения от должности главкома ВСУ решением президента Залужный был выведен в распоряжение министра обороны.

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