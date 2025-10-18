Новое оружие Москвы: эксперт сообщил, чем Россия атаковала Николаев

КАБЫ

Реклама

Россияне нанесли удар КАБами по Николаеву. Впервые за время войны это оружие достигло окраин города 16 октября 2025 года.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал спикер Украинской добровольческой армии «Південь» Сергей Братчук, отметив, что раздаются довольно противоречивые комментарии по этой теме. Говорят, что это управляемая авиационная бомба, однако тип боеприпаса еще не установлен.

Чем Россия атаковала Николаев

По словам Сергея Братчука, есть предположение, что россияне по Николаеву использовали модифицированный боеприпас «Гром-Е1».

Реклама

«Там дальность полета от 120 до 150 километров и достаточно значительная высота полета. Поэтому специалисты определяют тип боеприпаса. Ситуация выглядит не очень приятно, но если учитывать частоту применения КАБ, то она минимальна», — сказал он.

Представитель Украинской добровольческой армии «Південь» предположил, что, запуская подобное оружие, Россия может экспериментировать с определенными видами модифицированных боеприпасов.

Кроме того, важно добавить, что украинские военные инженеры и другие специалисты вместе с партнерами вышли почти на финальный этап. изготовление перехватчиков КАБ.

Братчук подчеркнул, что эта задача технически очень сложна. Однако работа над этим радует и внушает надежду, ведь оккупанты постоянно совершенствуются, поэтому Украине необходимо искать эффективные методы противодействия.

Реклама

Украинцы активно этим занимаются, ведь еще год назад разговоры о перехвате КАБов звучали как нечто нереальное, но сейчас ситуация может коренным образом измениться.

Напомним, днем 16 октября в Николаеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. В Сети появилась информация, что россияне впервые атаковали город дальнобойным КАБом.